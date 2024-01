De skulle have været i havn klokken 10.30, men de sidder stadig på havet.

Selvom de har været helt inde i københavnske Nordhavn.

Passagererne på Oslo-færgen er i øjeblikket fanget på færgen på grund af den voldsomme blæst.

Det fortæller Clara Sophie Bennedsen, der er ombord på færgen.

Clara Sophie Bennedsen, til højre, er fanget på havet, da Oslo-færgen ikke kan lægge til i København. Foto: Privat

»Jeg har min etårige søn med på turen, og nu vil vi bare gerne i land. Men der er hav til alle sider, så jeg tror, at der går noget tid endnu,« siger hun.

Der er ikke udbrudt nogen form for panik ombord.

»Personalet har været gode til at håndtere situationen. De kommer både med kaffe og vand. Vi forsøger at fordrive ventetiden med et kortspil,« fortæller Bennedsen, der tydeligt har kunnet mærke bølgerne.

»Jeg har været søsyg tidligere på turen, men jeg har det okay nu. Man kan godt se, at bølgerne er store derude, men jeg synes ikke, at skibet vipper så voldsomt. Jeg ved ikke, hvor mange der er blevet søsyge, da rigtigt mange er blevet i deres kahytter,« siger hun

Der er 900 passagerer om bord.

»Der har været en helikopter ved færgen. Kaptajnen fortalte, at den skulle hente nogen, der havde det dårligt. Men om det var på grund af vejret, ved jeg ikke,« siger hun.

Færgen har været helt inde i Nordhavn tidligere på dagen, men den kunne ikke lægge til.

»Vi kom meget tæt på kanten af kajen, så det var nok fornuftigt nok at sejle ud igen. Vi får ikke så meget at vide, men vi har da fået besked på, at vi måske kan lægge til land klokken 13. Hvis ikke vi kan det, vil der blive serveret frokost,« fortæller hun.