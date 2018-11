Storbyen Chicago var søndag og mandag lammet af snevejr.

Tusindvis af flyafgange var aflyst til stor gene for de mange amerikanere, der var på vej hjem efter helligdagene i forbindelse med højtiden Thanksgiving.

USA er kontrasternes land på mange måder. Vejret er en af de mest tydelige.

For få uger siden var landets mest folkerige stat, Californien, ramt af uhyggelige skovbrande, der har kostet mere end 80 mennesker livet indtil videre.

Borgerne i byen Round Lake, Illinois, måtte mandag på gaden for at fjerne sne Foto: TANNEN MAURY

I de seneste dage er det et helt andet vejrfænomen, der præger USA's tredjestørste by Chicago: Massivt snevejr.

Problemerne begyndte søndag, hvor 1.285 flyafgange landet over blev aflyst på grund af massive snemængder.

Men det blev endnu værre mandag, skriver USA Today.

»Som by er vi vant til sne, men dette er vores første i denne sæson,« forklarer borgmester Meyor Rahm Emanuel til USA Today.

Chicago stod mandag op til massivt snevejr Foto: Rich Hein

»Denne (storm, red.) er uforudsigelig med stærk vind og faldende temperaturer.«

Mere end 7.000 afgange blev aflyst på ugens første dag. Langt hovedparten i midtvesten, hvor Chicago og Kansas ligger.

Alene i Chicago blev mere end 2.100 afgange aflyst på to dage.

Men vejret påvirkede også trafikken i andre store byer som Ohio, Omaha og Nebraska. Vejrudsigten for tirsdag viser, at det er slut med de store snemængder for nu.