Lørdag byder på en god omgang byger og blæst, så pak ikke paraplyen og regntøjet væk.

Det er typisk dansk sommervejr, der udspiller sig for tiden med byger og blæst.

Og lørdag bliver ingen undtagelse - du risikerer nemlig at blive godt våd, hvis du glemmer paraplyen.

»Lørdag kommer der mange byger, og der er risiko for lokale skybrud,« oplyser vagthavende meteorolog, Martin Lindberg til B.T.

Men selvom paraplyen bliver nødvendig, så bliver det svært at holde den. For det kommer til at blæse.

Men den bliver rar at have, når bygerne, der kan være kraftige med torden og måske hagl, rammer.

Temperaturerne tager sig sammenlignet med fredag et dyk og lander mellem 17 og 21 grader.

Varmest kan de se frem til at få det på Bornholm og Sjælland.

Køligst bliver det i Vestjylland. Her kan de kun se frem til temperaturer mellem 16 og 19 grader.

Søndag byder også på byger, men dog færre af slagsen.

Så det dejlige, varme sommervejr skal vi altså kigge lidt længere efter.