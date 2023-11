Fik du ikke regntøjet med tirsdag morgen, risikerer du en våd tur hjem efter fyraften.

Lige nu ligger bygerne nemlig på rad og række ude over Nordsøen, og i eftermiddags- og aftentimerne trækker de ind over landet fra vest.

Det betyder byger til de fleste de kommende timer.

»Der vil være nogle, som slet ikke får bygerne at se i dag (tirsdag eftermiddag, red.), men så er de heldige. Og så vil der være nogle, der får dem alle sammen.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Wagner, som lover vådt tirsdagsvejr især til jyderne.

»Jylland får spredte byger i aften og masser af byger i nat. I Sydvestjylland kan bygerne være med torden,« siger hun.

Hvor de præcis falder, der det dog svært at forudsiger, understreger hun.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem fem til ti grader.

Byger vil præge denne eftermiddag de fleste steder. Nogle steder kan du også se solen, mens andre kigger på en grå himmel.

Og så understreger DMI, at det er ved at være tid til at sætte vinterdæk på bilen og frostsikre planterne i haven.

Sidst på ugen bliver det nemlig koldere, og det

I morgentimerne kan der - når det klarer op igen - være risiko for tåge rundt omkring.

»Sidst på ugen vil et mindre lavtryk passere Danmark. Strømning bliver herefter mere nordlig, og sender koldere luft ind over landet. Du vil nok ikke mærke det så meget i dagtimerne, men om natten begynder temperaturen i to meters højde at nærme sig frysepunktet,« lyder det fra DMI.