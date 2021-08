Regn, byger og blæst.

Det lyder ikke just som opskriften på flot sensommervejr, og det er da heller ikke det, vi har udsigt til onsdag.

»Du kan godt lade paraplyen blive hjemme i dag,« lyder det dog fra DMIs vagthavende meteorolog, Trine Pedersen, onsdag morgen, som desværre hurtigt tilføjer:

»Ikke fordi der slet ikke komme regn, for det kan der godt gøre. Men fordi det kommer til at blæse så meget, at den bare flyver væk.«

For nej: Der er ingen vej uden om.

Nu kommer vejrskiftet, og de kommende dage vil stå i efterårets tegn rent vejrmæssigt.

»Det bliver temmelig blæsende med en jævn til hård vind. Det bliver overvejende skyet, og der kan komme regn flere steder,« siger hun.

Temperaturerne bliver heller ikke prangende. De kommer til at ligge et sted mellem 16 og 23 grader.

Den eneste positive undtagelse på dagens vejrkort er den nordligste del af landet, hvor vendelboerne kan se frem til en flot dag med en del sol.

(Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

»Onsdag morgen klarer det op i Nordjylland, og den opklaring breder sig efterhånden til resten af landet. Det kommer dog til at tage det meste af dagen, før den rammer hele landet,« siger hun.

Og skal du høste eller holde havefest de kommende dage, er der ikke meget trøst at hente i de kommende dages prognoser.

»Vi får et lavtryk ind østfra, som bare bliver liggende, og liggende og liggende. Der er ikke de store revolutioner på vej. Vi får en ustadig vejrtype med en del byger,« siger Trine Pedersen.

»Men det bliver mest vådt først på weekenden.«

Faktisk skal vi om på den anden side af weekenden, før der er tegn på bedre vejr, spår hun.