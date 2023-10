Uvejret er over Danmark.

Og på Møn, der blæser det rigtig meget, lyder det fra B.T.s Bax Lindhardt.

Han er til stede i et sommerhusområde, hvor alle er blevet bedt om at forlade området, da der er stor risiko for oversvømmelse.

Vandet kan komme ind fra begge sider, og derfor kan det hurtigt stå under vand.

Stormflod. Ved Ulvshale på Møn, har kommunen bedt alle hus- og sommerhusejere om at forlade området. Jan har ikke tænkt sig at forlade sit hus, men har både forstærket diget og er ved at bygge et foran sit hus. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Stormflod. Ved Ulvshale på Møn, har kommunen bedt alle hus- og sommerhusejere om at forlade området. Jan har ikke tænkt sig at forlade sit hus, men har både forstærket diget og er ved at bygge et foran sit hus. Foto: Bax Lindhardt

»Det blæser rigtig meget hernede i Ulvshale. Jeg har ikke mødt mange, men jeg har mødt Jan, som ikke havde planer om at forlade sit hus.«

»Han har i stedet lappet et hul i det første dige, og nu er han i gang med at bygge et mindre et ude foran hans eget hus.«

I området på Møn er der også mange små broer, men de broer står mere eller mindre under vand, melder Bax Lindhardt.

»Man ender bare ude i vandet på nogle af dem. Der er ingen skilte, så her om to timer, når det er mørkt, så kan det gå rigtig galt.«

»Det bliver dramatisk.«

Bax Lindhardt er på vej væk fra området nu, men han melder at flere veje lukker på grund af for meget vand på kørebanerne.

