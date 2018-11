Briterne venter lige nu i spænding på stormen 'Diana', der har sat kurs mod de britiske øer.

Stormen har fået myndighederne til at udsende et såkaldt gul vejrvarsel til de vestlige dele af England, Irland, Skotland og Wales.

Det skriver Sky News.

Ifølge britiske medier kan briterne se frem til kraftig regn og vindstød på op til 70 kilometer i timen.

60-70 mph #wind gusts are likely to affect many northern and western areas today. 50mm of #rain is possible across parts of central Scotland too. See https://t.co/QwDLMfRBfs for details. Further warnings are also in force for Thursday pic.twitter.com/5M33SQ0GpK — Met Office (@metoffice) November 28, 2018

Briterne har ligesom os her i Danmark haft en periode med kold luft og solskin, men det er slut nu, fortæller DMI.

»Englænderne har som os haft en fantastisk periode med kølig luft, ikke så meget vind og klart vejr,« siger meterolog Mette Wagner.

Men nu er de i gang med et vejrskifte, der kommer til at sætte solide aftryk på den vestlige del af de britiske øer.

»De får et lavtryk ude fra vest, som bevæger sig i et kæmpe frontsystem med masser af varme fra syd og sydøst,« siger Mette Wagner.

Strong winds associated to #StormDiana will bring some disruption to the north & west tomorrow. 60-70mph gusts are possible, perhaps higher for Ireland's south & west coast. Rain will be heavy & prolonged in the north, more showery elsewhere. It'll be much milder than recently. pic.twitter.com/IxRlgEbD47 — Sky News Weather (@SkyNewsWeather) November 27, 2018

Men den varme luft giver også voldsom vind med kraftige vindstød.

I Danmark kommer vejret også til at skifte fra onsdag.

Det kommer dog ikke til at blive lige så voldsomt som på de britiske øer.

»Vi får ikke lige så kraftig vind, som de gør i Nordengland. Vi får jævn til hård vind og ved kysterne op til kuling,« siger Mette Wagner.

Men helt fri går vi ikke:

»Allerede fra onsdag begynder vinden at tage til fra en sydøstlig retning. I løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer ind, og vinden tiltager endnu mere,« siger hun.

Briterne har allerede fået en forsmag på stormen Diana i denne uge.

Flere steder er der faldet kraftige mængder regn, som har ført til aflysninger af flyafgange og aflyste tog. Og det fortsætter et par dage frem.

»I løbet af natten til torsdag får vi et frontsystem indover med nedbør. Vi lukker ned for det fantastiske kølige vejr, og så får vi den milde luft ind fra sydvest og blæst og regn.«