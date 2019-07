Flere danskere kan lørdag være nødt til at forberede sig på en brat afslutning på det sommerlige vejr.

Det kan nemlig blive udskiftet af både skybrud og tordenvejr.

Det oplyser den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen, til B.T.

»Det, vi går og venter på, er, at den her varme, lidt lumre luft, som vi har lige nu, bliver fordrevet af en koldfront i løbet af aftenen og natten. I forbindelse med koldfronten kan der opstå nogle regn- og tordenbyger,« forklarer han.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Ncg0vbQWdr — DMI (@dmidk) July 20, 2019

Derfor har DMI fra morgenstunden lørdag udsendt et såkaldt DMI Risiko, som dækker stort set hele landet - med undtagelse af Bornholm - hvor man oplyser, at der er risiko for skybrud og torden.

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke tale om et egentligt varsel, da det endnu er usikkert, hvor uvejret kan ramme, og hvor voldsomt det kan blive.

»Prognoserne er meget svingende i forhold til, hvor det rammer henne, og hvor meget det bliver til. Det kan sagtens være, når vi kommer tættere på, at det viser sig, at det ikke går, som prognoserne siger lige nu,« siger Frank Nielsen og tilføjer:

»Men en del danskere vil opleve en pæn, sommerlig dag i dag, som pludselig får en brat afslutning.«

Hvis det går, som prognoserne siger i øjeblikket, så vil uvejret begynde at trække ind over landet fra de sydvestlige egne af Jylland mellem klokken 17 og 18.

Derefter ser det ud til at brede sig mod nordøst og nå Fyn og Aarhus ved 20 til 21-tiden. Til sidst rykker det mellem klokken 21 og 22 og frem til mellem klokken 03 og 04 natten til søndag ind over Sjælland og den nordlige del af Jylland.

»Når vi når frem til søndag morgen, så er det hele passeret,« forklarer Frank Nielsen.

Søndag og mandag ser ud til at blive en anelse køligere med temperaturer omkring 20 grader, før varmen vender tilbage senere på ugen.