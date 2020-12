Har du mistet håbet for en hvid jul? Så læs med her.

Det er rigtig nok ret usandsynligt, at du den 24. december står op til at hvidt julelandskab, men det er langt fra usandsynligt, at du kan se snefnug falde fra himlen.

»Der er et lavtryk, der lægger sig over England den 23. december. I løbet af natten bevæger det sig østpå – og det betyder, at der muligvis kommer slud ind over Danmark,« siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende ved DMI.

Julemorgen vil lavtrykket bevæge sig ind over den sydlige del af Danmark – Sønderjylland og Fyn – og ved formiddagstid skulle det gerne være nået til Sjælland og den øvrige del af Jylland.

»Det er jo ikke helt hvid jul, men hvis man kører sig en tur eller sætter sig i vinduet med en kop te, så kan det måske føles sådan,« siger Bolette Brødsgaard.

Hun fortæller, at sammen med slud bliver den 24. december endnu en juledag, hvor solen bliver svær at se.

»Der bliver meget overskyet. Vi får nok ikke solen at se, men det gør vi til gengæld den 25. december,« siger hun.

Derfor foreslår Bolette Brødsgaard, at man tager sig en gåtur og nyder solen lidt.