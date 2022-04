Fortvivl ej, hvis vejret ser en smule trist ud, når du står op tirsdag morgen.

For selvom dagen i går var præget af regn i stort set hele landet, ser det nu ud til, at solen igen vil kigge frem.

Det fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

»Helt generelt ser vejret ud til at blive bedre i dag i forhold til, hvad vi kæmpede med i går. Der vil være overvejende tørvejr og mulighed for sol,« fortæller hun.

Men på trods af den opløftende melding er der dog flere steder i landet, hvor der stadigvæk vil være risiko for byger.

»Der kan komme lidt byger og sludbyger, men vi forventer, at det tynder ud i løbet af eftermiddagen, hvor der så vil komme perioder med lidt eller nogen sol.«

Temperaturen vil ligge mellem fire til syv grader, og vinden vil være jævn til frisk med vind fra vest og nordvest.

De fire største byer

Tager man et kig på tirsdagsvejret i landets fire største byer, Aarhus, Odense, Aalborg og København, er der ikke den store forskel, lyder det fra DMI.

»Temperaturmæssigt vil der ikke være den helt store forskel på byerne. Men i Aalborg og Aarhus tror jeg næsten, at der vil være størst chance for tørvejr fra morgenstunden,« fortæller hun.

Modsat de to jyske byer er prognosen for København dog lidt en anden. Her lyder det nemlig, at dagen sandsynligvis vil starte med lidt regn, hvorefter solens stråler vil komme i løbet af dagen.

Kigger man mod det fynske, lyder meldingen, at det er her, hvor der er størst chance for sol og tørvejr tirsdag.

»Odense er nok der, hvor det holder tørt stort set hele dagen med lidt eller nogen sol,« afslutter hun.