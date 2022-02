Onsdagens vejr kan gå hen og blive lidt af en pose blandede bolsjer.

Der vil dog være et sted i Danmark, som vil få størst chance for sol.

Sådan lyder dagens vejrmelding fra den vagthavende meteorolog på DMI, Trine Pedersen.

»Vi starter ud i den sydlige halvdel af landet, hvor der vil være overskyet og lidt regn. Herefter vil regnvejret trække i sydøstlig retning.«

»Lidt længere nordpå er der lidt eller nogen sol fra morgenstunden, men i løbet af dagen vil de fleste byger holde sig i den nordlige halvdel af landet.«

Det vil dog generelt være mest overskyet i hele landet, dog med vind i den hæsblæsende ende.

»Det kommer til at føles rigtig friskt i dag, så det vil være passende med lidt ekstra tøj. Selvom temperaturen kommer til at være mellem fem og otte grader, så vil vinden drille lidt. For der vil være en jævn til hård blæst.«

Nedenfor kan du se hvordan vejret vil blive i Danmarks fire største byer:

Aalborg

Det vil være den storby i Danmark, som har bedst solchancer, både på mængde og længde. Men det er også her, indbyggerne kan ende med at få en byge eller to. Temperaturen vil ligge på omkring fem-seks grader og vindmæssigt kommer der ikke til at være den store forskel på resten af landet.

Aarhus

Smilets By kommer til at ligge lige på kanten af området med regn mod syd. Men ellers vil aarhusianerne også få solen at se hurtigt. Temperaturen vil være på omkring syv-otte grader.

Odense

Her er der ikke regn fra morgenstunden, men det kommer der. Nedbøren vil komme hen over formiddagen, men allerede efter middag vil det klare op. Temperaturen kommer til at være mellem seks og otte grader.

København

Hovedstaden ligger og vipper en lille smule i forhold til vejret. Der vil fra morgenstunden være en del skyer, der vil også komme lidt regn, men ellers sol i løbet af dagen. Temperaturen vil være det samme som resten af landet.