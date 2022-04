Skyer, blæst og hele tre nedbørsformer.

Velkommen til en onsdag i efterårets tegn.

Bortset fra lidt lunere temperaturer får vi nemlig en gråvejrsdag med både sne, slud og regn.

Og som om det ikke kunne være nok, så bliver det hele lige garneret med en god omgang blæsevejr.

»Det bliver en af de kedelige af slagsen,« lyder det nærmest undskyldende om dagens vejrudsigt fra vagthavende meteorolog på DMI, Klaus Larsen, fra morgenstunden.

»Den står på nedbør i lange baner og mest skyet. Måske med et enkelt strejf af sol i den sydlige del af landet.«

Først på dagen kommer der sne og slud i stort set hele landet, forklarer han, og det skyldes en front, 'vi skal slås med resten af dagen'.

I eftermiddagstimerne slår det vinterlige nedbør over i regulær regn, og efterhånden som dagen skrider frem, bliver det til mere bygepræget vejr.

»En ulykke kommer sjældent alene, for selv om temperaturerne tyder på tidligt forår med omkring 10 grader, så bliver det også ret blæsende.«

Ifølge Klaus Larsen betyder det, at det dårligt nok kan betale sig at bevæbne sig med en paraply.

Aalborg

I den nordligste del af Jylland er der slud og tøsne på programmet en pæn del af dagen. Først et stykke ud på eftermiddagen vil det begynde 'at lugte af perioder med tørvejr' Temperaturerne bliver ikke særlig høje, og det bliver også ret blæsende.

Aarhus

Her sneer det fra morgenstunden, men nedbøren går hurtigt over i regn.

»Det bliver en blandet omgang, men en tand varmere end i Aalborg. Otte til ni grader bliver det nok til,« siger Klaus Larsen og tilføjer:

»Men i eftermiddag får de lange perioder med regn i Aarhus.«

Odense

I den fynske hovedstad går den hvide nedbør hurtigt over i regn. Og med temperaturer omkring ti grader er Odense den af de fire største byer, der får det varmest.

»De kan også være heldige at få solen at se i ny og næ,« fortæller Klaus Larsen.

København

Selvom dagen begyndte med tørvejr i København, så varer det ikke længe, får nedbøren banker på også her.

»Det bliver nedbør i alle tre former i løbet af dagen,« konkluderer Klaus Larsen, som dog heller ikke udelukker muligheden for enkelte solstrejf i løbet af eftermiddagen.

Men det overvejende indtryk bliver kortere og længere perioder med bygevejr.

Også her bliver det blæsende og omkring otte og ni grader.

Efter sådan en omgang vil det nok være en trøst for de fleste at høre, at det grå, våde og kedelige forårsvejr kun er et kort intermezzo, inden det mere højtryksprægede vejr vender tilbage.

Vi skal ikke her tage forskud på glæderne, men kan bare tease for, at det bliver noget med 'et regulært luftmasse-skift' og 'en god varmepumpe' og måske helt op til 15 grader.