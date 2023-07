En god gang blæst, voldsomme vindstød og kraftige byger.

Mon vejrguderne tror, det er efterårsferien, vi har taget hul på?

Man kan godt få den tanke, når man kaster et blik på prognoserne for de kommende dages vejr.

Både mandag og tirsdag byder nemlig på blæst, regn og byger og ikke særlig prangende temperaturer.

»I dag og i morgen kommer det til at minde om oktobervejr. Det bliver blæsende med byger og kig til solen,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen.

»Vinden kommer fra en vestlig retning. Den vil være jævn til hård med stedvis kuling, og så vil der være kraftige vindstød. Især hvis der kommer en byge forbi,« siger han og tilføjer:

»Meget lokalt kan bygerne være med torden og hagl.«

Det er svært at forudsige, hvor den slags byger vil ramme, og derfor kan han heller ikke sige mere præcist, hvor de kan tænkes at falde. Kun at risikoen nok er mindst på Bornholm.

»De opstår spontant, så man ikke når at blive advaret,« tilføjer han.

»Normalt kan man tælle mellem et lyn og tordenskraldet, men de her kommer som en trold af en æske.«

Det bliver også en temmelig blæsende dag.

Den positive sidegevinst ved vinden er dog, at det får bygerne til at glide hurtigt forbi, så de ikke bliver til skybrud, forklarer han.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 til 20 grader.

Som antydet bliver billedet nogenlunde det samme tirsdag.

Onsdag kommer et større regnvejr ind over landet.

Og sidder du i et sommerhus eller en campingvogn, kan du glæde dig over, at der er godt nyt i horisonten:

Ugen slutter nemlig med mere tørt vejr og »nogen eller en del sol.« Her vil temperaturerne igen komme op omkring de 25 grader.

Men som altid, når det gælder vejret i Danmark, skal man være forberedt på, at det forandrer sig.

Og det stabile højtryksprægede sommervejr er der ikke udsigt til, forklarer meteorologen.

»Sommervarmen kommer for en kortere bemærkning,« siger Jesper Eriksen.