Det er lige før, vi skal finde julestjernerne frem igen. I hvert fald gør vejrguderne, hvad de kan for at skabe julestemning på bagkant.

For hvad december ikke kunne klare af sne, kulde og rigtig vintervejr, det sørger januar og februar i den grad for at give os.

Og kulden bliver hos os lidt endnu, lover DMI.

»Der er ingen grund til at gå og sukke efter vintervejr mere. Nu har vi leveret det,« siger vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut, Trine Pedersen.

Igen i dag skal vi klæde os rigtig godt på, når vi skal udenfor . Temp. mellem -1 og -4 °C og det blæser fortsat rigtig meget . Der kommer snebyger flere steder og især mod syd er der stedvis snefygning. Så #kørforsigtigt og hold øje med https://t.co/vQA11xUfp5. pic.twitter.com/BbGaldurxR — DMI (@dmidk) February 8, 2021

Så bliv inden døre mandag, hvis du overhovedet har mulighed for det. Der er nemlig – igen – lagt op til en isnende kold dag.

»Mandagen fortsætter, hvor søndagen slap, og vi får endnu en kold og blæsende dag,« siger Trine Pedersen og tilføjer:

»Hvis man skal ud, skal man klæde sig godt på.«

Søndag udsendte Danmarks Meteorologiske Institut et varsel om risiko for snefygning i en stor del af den sydlige del af landet.

Varslet gælder frem til mandag aften og dækker de områder, der har fået en del sne de seneste dage. Det vil sige Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, Fyn, Syd- og Sønderjylland og Østjylland.

Mandag er der mere sne på vej – især i de sydlige dele af landet.

»Der vil kommer sne mange steder mod syd, og ellers er der tale om meget spredte snebyger,« siger Trine Pedersen, som også lover en til fire frostgrader og en jævn til hård vind.

Og netop blæsten gør, at det vil føles meget koldere, end det er.

Sol bliver der til gengæld ikke meget af, medmindre man befinder sig i Nordjylland, forklarer den vagthavende meteorolog.

Og vintervejret fortsætter, så langt prognoserne rækker.

I løbet af ugen er der mere sne på vej, og især Bornholm ser ud til at få masser af hvidt nedbør.

»Lige nu går vi og tæller på knapper i forhold til tirsdag, onsdag og torsdag, for det ser ud til, at vi får en front op sydfra med udbredt sne. Den vil give Bornholm både sne og østenvind, og det er ikke helt urimeligt at forestille sig, at vi får et varsel om snestorm, når vi når lidt længere frem,« fortæller meteorologen.

Også den øvrige del af landet kan se frem til mere sne, forklarer hun, og sidst på ugen ryger vi for alvor i dybfryseren. Her kan nattetemperaturerne nemlig ryge under minus ti grader.