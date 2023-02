Lyt til artiklen

DMI har netop udsendt en ny prognose, der tyder på en blæsende start på den kommende weekend.

Af prognosen fremgår det, at der fra fredag klokken 13 og frem til lørdag klokken 06 er udsendt et varsel om stormende kuling.

Det hører under kategorien 'voldsomt vejr' hos DMI.

'Vær opmærksom på, at der kan forekomme stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Forvarsel for voldsomt vejr opdateres senest onsdag 15. februar kl. 12', lyder beskeden fra DMI.

Voldsomt vejr hos DMI dækker over, at du skal være opmærksom på, at »vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter«.

»Det er et lavtryk, som ikke rigtig er dannet. Vi kan se antydningen til det i Atlanten. Mellem Skotland og Vestnorge bliver det for alvor dannet, og det ser ud til, at hele Danmark får kraftig vind,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg, til B.T.

»Seneste prognose siger, at fredag aften og lørdag kan give kuling. Der er en risiko for en kortvarig storm omkring det nordvestlige Jylland, Kattegat og Bornholm.«

Også Nordsjælland og København får en del blæst, siger han.

Lige nu er det dog usikkert, hvor voldsomt det bliver. Men det tyder på, at man får vindstød mellem 21 og 28 m/s – nogle steder op mod 30-32 m/s.

»Man skal regne med kraftige vindstød og stærk storm nogle steder,« siger Martin Lindberg.

DMI vil løbende opdatere, når prognoserne bliver opdateret.