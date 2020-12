Vi kommer flyvende fra start rent vejrmæssigt i denne uge.

Mandag morgen blæser det kraftigt over store dele af landet, og på flere broer advarer Vejdirektoratet i de tidlige morgentimer bilisterne om kraftig vind.

Det glæder på Storebælt, Vejlefjordbroen og på Farøbroen.

På de to sidstnævnte broer frarådes vindfølsomme køretøjer at passere.

Hold godt fast i rattet og kør forsigtigt, hvis du skal over Storebælt mandag. Det blæser nemlig en del. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hold godt fast i rattet og kør forsigtigt, hvis du skal over Storebælt mandag. Det blæser nemlig en del. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men blæsten er først lige begyndt, lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg:

»Fra morgenstunden blæser der en frisk vind over landet, men det er bare begyndelsen. I løbet af dagen kommer der endnu mere vind.«

Han forklarer, at det begynder som en let til frisk vind, som ved kysterne kan være hård vind, og i løbet af dagen tiltager den til jævn til hård vind fra sydøstlig retning. Ved østvendte kyster op til kuling.

Martin Lindberg forventer, at vindstyrkerne kommer op på omkring 13 m/sek, men i forhold til de 20 m/sek, der har været tidligere på året, er det her stadig i den mildere afdeling.

»Selv om det ikke har blæst i lang tid, så har vi set betydeligt hårdere vind. Så det er vigtigt, at folk ikke bliver skræmte af det her. Det er der ingen grund til,« siger han.

Derfor forventer han heller ikke, at blæsten kommer til at give de store trafikale problemer.

Bortset fra en blæsende dag, byder ugens første dag på skyer og måske en smule nedbør i eftermiddagstimerne.

Det bliver mest gråt i Jylland. Østpå er der en lille chance for sol i løbet af formiddagen, mens bornholmerne kan glæde sig over, at de har de bedste solchancer.

Den kommende uge byder ifølge den vagthavende meteorolog ikke på de store vejrmæssige overraskelser.

»Det er en lidt kedelig situation, med et højtryk over Rusland og et lavtryk over de britiske øer, og det giver os en fastlåst vejrsituation,« siger han og tilføjer, at der de kommende nætter dog kan være risiko for nattefrost:

»Så det kan blive lidt farligt i trafikken, og det er vigtigt, at man passer på.«

Det bliver heller ikke i denne uge, at vejret får dig i julehumør. Der er nemlig ingen sne i sigte.

Og selvom Martin Lindberg ikke er meget for at sige noget skråsikkert om vejret alt for langt frem i tiden, kommer han dog med en lille teaser:

»Vi har ikke afskrevet vinteren helt. Der findes muligheder sidst i december.«