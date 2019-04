I disse dage stimler københavnere og turister til Bispebjerg Kirkegård.

Den årligt tilbagevendende attraktion - kirsebæralléen - står i fuldt flor.

I løbet af to til tre uger blomstrer de lyserøde kirsebærtræer. Og mængden af selfieknipsende blomsterelskere eksploderer.

De seneste tre år har omkring 150.000 forårshungrende besøgende hvert år været forbi kirkegården i den intense blomstringsperiode.

Københavnerne strømmer til Bispebjerg Kirkegård efter, at kirsebærtræerne er kommet i blomst. Foto: Ida Marie Odgaard

Men de besøgende skal huske at vise hensyn til kirkegårdens normale gæster, opfordrer enhedschef Christina Dam-Andersen fra Københavns kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

»De seneste par år har vi desværre haft en del episoder, hvor folk har været så begejstrede over kirsebærtræerne, at de fuldstændig har glemt, hvordan man normalt opfører sig på en kirkegård,« skriver hun i en pressemeddelelse og fastslår:

»Det er for eksempel ikke i orden at slå sig ned med tæpper og picnickurv oven på andre menneskers gravsteder, og det er heller ikke i orden at stille sig op som tilskuere til en urnenedsættelse.«

På Bipebjerg Bakke har man forberedt sig på at tage imod de mange gæster.

I to til tre uger blomstrer kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegard. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi sætter ind med ekstra bænke, toiletter og affaldskurve, og nogle af kirkegårdens medarbejdere vil fungere som guider i området ved kirsebæralléen,« skriver Christina Dam-Andersen

»Desuden sætter vi skilte op og sørger for, at der bliver spærret af ved kapellet, som ligger ret tæt på alléen.«

Kirsebæralléen, der blev plantet for 27 år siden, består af japanske prydkirsebær, som ikke sætter frugt.

Også i Japan er kirsebærblomstringen, der kaldes Sakura, et årligt nationalt højdepunkt.

I slutningen af marts sprang de første kirsebærtræer ud i Tokyo, Japan, og arrangerede det perfekte fotoøjeblik for forelskede par. Foto: KIMIMASA MAYAMA

Kirsebærblomsten er et nationalt klenodie og for japanerne har kirsebærtræerne en helt særlig betydning.

Ifølge buddhismen er livet forgængeligt og den korte og intense kirsebærblomstring er blevet symbol på selve livet.