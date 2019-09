Det er bare en af de dage, hvor det er en dårlig idé at tage hat på, når man går ud af døren.

Et meget kraftigt blæsevejr er nemlig over Danmark, og billeder viser, at det måske er mere voldsomt end først antaget.

Billederne er taget ved Hanstholm, hvor man kan se, at bølgerne er utrolig kraftige.

Tidligere tirsdag har B.T. skrevet, at det kraftige blæsevejr de seneste dage har gjort, at sandet ved Grenaa Strand er så vådt, at det nærmest er kviksand.

Stærk blæst og kuling ved Nordre Strandvej i Hanstholm, tirsdag den 17. september 2019. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019) Foto: Henning Bagger Vis mere Stærk blæst og kuling ved Nordre Strandvej i Hanstholm, tirsdag den 17. september 2019. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019) Foto: Henning Bagger

Det voldsomme vejr nær Hanstholm fik også betydning for Cold Hawaii Games, der blev afholdt i det område.

Man valgte nemlig at flytte det fra Klitmøller til Nordre Strandvej af sikkerhedsmæssige hensyn.

EM i Windsurfing 2019 (Photo: Henning Bagger / Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere EM i Windsurfing 2019 (Photo: Henning Bagger / Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Der skal blandt andet afholdes EM i windsurfing.

Det er forventet, at de dårlige vejr vil fortsætte de kommende dage, men i weekenden venter der til gengæld godt vejr i Danmark.