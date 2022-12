Lyt til artiklen

Bidende kold og måske også hvid.

Det er nøgleordene for vejret mandag eftermiddag og aften.

I eftermiddagstimerne ligger der byger ude over Nordsøen, og nogle af dem er med slud og sne.

»Resten af dagen vil Vadehavsområdet og især langs den sydlige del af Vestkysten kunne få spredte snebyger, men ellers får vi kun let snedrys og mest skyet vejr.«

Det skriver den vagthavende meteorolog i den seneste vejrmelding fra Danmarks Meteorologiske Institut.

For på en mandag, hvor kuldegraderne er nået helt ned til fire graders frost i dagtimerne, er der også gode chancer for sne.

Vejrmeldingen gælder fra mandag eftermiddag til og med tirsdag middag.

Snevejret får også Syd- og Sønderjyllands Politi til at advare bilisterne i eftermiddagstrafikken.

Ud over dele af Vestkysten er Solskinsøen Bornholm »truet af snebyger, som er på vej nordfra«, advarer DMI.

Meteorolog Henning Gisselø forklarer i sin kommentar, at det er den kolde luft over det relativt lune havvand, der giver de optimale betingelser for snebyger.

»Nogle af disse byger trækker også et lille stykke ind over Jylland og her kan man altså opleve snevejr,« skriver han.

Resten af landet må altså nøjes – eller slipper om man vil – med »let snedrys og mest skyet vejr«.