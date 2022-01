Vejret fredag er særligt blæsende. Ja, faktisk tangerende til voldsomt blæsende – og det betyder ekstra arbejde for beredskabet.

For når vejret består af vindstød af stormstyrke, så betyder det ikke kun, at man skal være opmærksom på havetrampoliner, tagsten og andre løse genstande. Der er nemlig også risiko for forhøjet vandstand.

Og det er noget, som Beredskab Fyn holder et særligt skarpt øje med i disse timer og i denne weekend.

»Vi følger beregningerne og udviklingen på DMI meget tæt. Der er naturligvis nogle områder på hele Fyn, som kan ende med at blive kritiske, hvis vandstanden bliver ved med at stige,« fortæller den operative leder ved Beredskab Fyn, Rene Bondo, til B.T.

Og derfor er beredskabet også allerede i fuld gang med forebyggende tiltag, hvis nu vandet skulle ende med at løbe over sine bredder.

Indtil videre består de forebyggende tiltag i at køre sand og sække ud til særligt udsatte adresser i Nyborg og Odense, ligesom man i Bogense også forbereder sig med sække og planker.

Desuden har Beredskab Fyn allerede varslet alle ekstra folk om, at deres arbejdskraft hen over weekenden kan blive nødvendig.

»Vi er i gang med en masse forebyggende tiltag, for vi kan ikke bare sidde på hænderne og vente på, at det går galt,« forklarer den operative leder og tilføjer:

»Og nogle gange ender det så med at være spildt arbejde, men andre gange er det også rigtig godt, at vi har forberedt os.«

Ifølge DMI's nuværende beregninger, så kommer vandstanden i Odense Fjord til at danse lige på grænsen til at løbe over. Og også i Nyborg og Bogense er der som nævnt lige nu er risiko for lidt for høje vandstande.

»Som vandstanden er nu, så er det ikke alvorligt, men derfor har vi stadig sat gang i en række forebyggende tiltag,« siger Rene Bondo.

Med alle forberedelser på plads, så er beredskabets vigtigste opgave nu at følge udviklingen tæt.

»Der er mange faktorer, der spiller ind. For hvis vandstanden kun for en kort periode er oppe at toppe og hurtigt derefter falder igen, så er det også hurtigt overstået og ikke nær så kritisk,« siger Rene Bondo og afslutter:

»Men hovedbudskabet er helt sikkert, at skulle det blive nødvendigt, så er vi klar.«