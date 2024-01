Beredskaber forbereder sig nu på det værst tænkelige scenario, fordi endnu to storme truer det danske land. Denne gang er Jylland særligt truet.

Siden weekenden har DMI advaret om, at vi særligt onsdag kan blive 'ramt af store vejrmæssige udfordringer'.

Overfor TV 2 Nord forklarer Diana Sørensen, direktør for Nordjyllands Beredskab, at der er blevet afholdt et møde om den vordende snestorm, og at de forbereder sig på det værste.

DMI varsel om snestorm : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/eVwRHduI26 — DMI (@dmidk) January 2, 2024

»Hvis der bliver meget kraftigt snefald, så kan folk strande. Det har vi set for mange år siden, og i så fald har vi indkvarteringsudstyr, vi kan aktivere, hvis den snestorm skulle blive voldsom,« siger hun.

Dette indkvarteringsudstyr er soveposer, fold ud-senge og tandbørster, samt andre ting, der kan komme til gavn, skulle man strande et sted.

Den ene varsel, der handler om en mulig snestorm, er nu blevet udvidet til at omfatte flere dele af landet.

Den anden varsel om kraftig regn er blevet opgraderet fra at være en såkaldt risikomelding til nu at være en egentligt varsel.

Derfor kommer Sydvestjysk Brandvæsen også med et opråb til befolkningen. Det gør de på det sociale medie 'X.'

'Der er udsendt varsel om kraftig regn de næste døgn. Vi anbefaler alle at tage nødvendige forholdsregler ift. tagrender, kloakker ol. Alt vores udstyr er klar til indsats. Vi følger situationen og kan indkalde klimatjenesten såfremt dette bliver nødvendigt.'

Mandag oplyste vejrinstituttet videre i en såkaldt risikomelding, at der i resten af landet fra tirsdag aften kan være risiko for kraftig regn frem til torsdag.

Den risikomelding er nu ændret til at være et egentligt varsel i kategori 1, der advarer om 'voldsomt vejr'.

»DMI forventer kraftig regn mellem 30 og 50 millimeter i varslingsperioden,« lyder det.

Den nordlige del af Sjælland og Bornholm ser dog ud til at gå fri af den kraftige regn – og de to områder er derfor ikke omfattet af varslet.