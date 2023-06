Vejrudsigten tyder på regn, og med regn er der mindre tørke.

Men de nye vejrudsigter betyder også, at vi fortsat må vente med en afklaring på, om man overhovedet kan få lov til at tænde op i sankthans bålet, som man plejer.

Det skriver DR.

Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af alle danske beredskaber, oplyser at man formentlig endnu en gang ender med at udskyde en endelig beslutningen.

»Med den vejrudsigt kan det godt ende med, at man endnu engang trækker den endelige afgørelse i forhold til sankthans yderligere med de implikationer og problemer, det giver for alle arrangørerne af de her sankthansbål,« siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

Ritzau skriver, at Danske Beredskaber mandag morgen har indkaldt til onlinemøde.

Den endelige beslutning bliver dog truffet af beredskaberne lokalt i kommunerne.

De seneste uger er der blevet indført afbrændingsforbud flere steder i landet på grund af tørt og varmt vejr, der har skabt udfordringer.

I alt har omkring 15 kommuner indført et afbrændingsforbud.

Af en oversigt på brandfare.dk fremgår, at det gælder Varde, Esbjerg, Fanø og Rømø, Sønderborg, Tunø, Samsø, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Tisvilde hegn i Gribskov Kommune, Halsnæs, Helsingør og Bornholm.

Fredag er der registreret 1,5 millimeter vand, mens tallet for lørdag er 1,3 millimeter.

Tørkeindekset, der er et mål for, hvor tør overfladen er i naturen, er søndag opgjort til 9,8 på en skala, hvor 10 er maksimum.

Først på ugen ramte tørkeindekset det maksimale niveau.