Vinterkulden har nu i mange dage ligget som en isnende dyne hen over Danmark, men isen på de københavnske søer er stadig ikke i en forfatning, der gør den farbar for almindelig mennesker.

Alligevel oplever Københavns Politi, beretter det på Twitter, at mange begiver sig ud på det glatte underlag. Og det er særligt unge mennesker, der er genstand for politiets advarsel.

Det bekymre politiet at så mange, særligt unge mennesker, bevæger sig ud på isen på de Københavnske søer. Husk at isen først er sikker når Kbh.s kommune skilter med dette #politi.dk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 1, 2018

Politiet minder om, at isen først er sikker, når kommunen skilter med det. Og hvornår er den så det?

Det fortæller Københavns Kommune selv lidt om på sin hjemmeside, hvor de skriver:

Isen skal være 16-18 cm tyk, før Kommunen kan give tilladelse til, at man må gå på isen. Men tykkelsen er kun passende til skøjteløb og gåture. Der kan stadig opstå farlige situationer, hvis mange mennesker går sammen ud på isen, eller hvis du danser eller hopper på isen.

På hjemmesiden kan man også følge med i, hvilke søer der er sikre nok til at færdes på, og den seneste opdatering viser, at ikke en eneste af de 11 søer, de dagligt tjekker, har sikker is.