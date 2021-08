Mindre blæs, mindre regn, men men men...

Det bliver stadig ikke den solrige sommer-søndag mange ferieramte danskere nok går rundt og håber på.

Vi vil stadigvæk opleve en del byger rundt i landet. og som det har været i de seneste dage, kommer de pludseligt.

»Selvom man nok ikke skal gøre brug af den lige så ofte, som man har skulle i de seneste dage, så er det en meget god idé med en paraply i tasken, når du begiver dig ud fra hjemmet,« siger vagthavende metrolog, Mette Wagner, til B.T.

Bornholm bliver landets varmeste punkt, men med en forudset temperatur på 21 grader, så lugter 'solskinsøen' ikke just af Ibiza eller Kos.

Resten af landet skal bare være glade for at se temperaturen nærme sig de 20 grader. Her forudser den vagthavende metreolo tempaturerer omkring de 16-20 grader.

Og når du har fået set alt de OL, du skal se søndag, og gerne vil begive dig ud i det danske land – eventuelt på stadion for at se Superliga – så anbefaler Mette Wagner, at man husker at have ekstra udstyr med, der kan modstå det danske 'sommervejr'.

»I Nordjylland vil jeg tage en paraply med uanset, hvor jeg skulle hen. Der kan man godt risikere lidt flere byger end resten af landet. Hvis jeg skulle på stadion på Sjælland eller på Fyn, vil jeg tage et regnslag med. Det er også belejligt i forhold til at det øl, du får på dig, når der er mål. Så kan du tage det af efter – og wupti – så har du rent tøj på igen,« siger Mette Wagner.

Som man nok kan fornemme, så er Nordjylland dagens helt store taber, og det bliver endda forstærket sent på aftenen, hvor nordjyderne kan forvente bulder og brag.

»Der kommer et lavtryk fra Norge, der rammer Nordjylland sent søndag aften. I nattetimerne kan de også forvente en del torden og lyn,« afslutter Mette Wagner.