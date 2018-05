Et mindre mirakel i de danske farvande er ved at udspille sig. Dit badevand har nemlig fået et vildt varmeboost.

Til trods for en vinter, som gik langt ind i foråret, har vi nu fået udsædvanlig varmt vejr i maj-måned. 14 dage med masser af sol har gjort det iskolde badevand mere udholdeligt at hoppe i.

Ved indgangen til maj lå badevandstemperaturen på mellem 10 og 12 grader, der hvor det var varmest. Men det er i den grad ændret nu.

Fra den 2. maj har solen i snit skinnet 10 timer om dagen, og det har haft voldsom effekt på badevandet, oplyser DMI.

De varmeste badevandstemperaturer er således nu helt oppe på 17 grader. Og det er meget usædvanligt for årstiden, badevandet er nemlig op til fem grader varmere, end vi normalt er vant til, forklarer oceanograf Jacob Woge ifølge DMI.

»Vi har haft meget rolige vindforhold de senere dage. Dermed står solen og bager direkte på de øvre meter af vandet - især i lavvandede områder. Det varmer havet markant op,« siger han.

Når den skarpe sol står højt på himlen på denne årstid, kan dens stråler varme vandet op med 0,5 grader hver per dag.

Men ifølge Jacob Woge snyder målingerne dog lidt.

»Vandet nedenunder følger dog ikke med, så når det blæser op på et tidspunkt, så falder temperaturen noget, fordi vandmasserne bliver blandet sammen, og koldere vand bliver drevet ind i fjordene,« forklarer han.

Men vandtemperaturen ligger alligevel på sådan et højt niveau, at vi formentlig vil ende med høje badetemperaturer i maj, medmindre den resterende del af måneden står på skyer, blæst og regn, hvilket vejrprognoserne bestemt ikke viser.

De varmeste badevandstemperaturer findes lige nu ved den sydjyske vestkyst og syd for Lolland.

Gennemsnitstemperaturen i Danmark har for årets for første halvdel af maj ligget på 12,9 grader, og det tæller altså både nat og dag. Og det er en af de højeste målinger, der nogensinde er gjort i denne måned. Faktisk kan maj i år gå hen at slå en 129 år gammel rekord.

I maj 1889, som er den varmeste maj målt nogensinde, blev der målt et gennemsnit på 13,8 grader.

Normalt for måneden er den sidste halvdel varmere end den første, og da prognoserne fortsætter med at indeholde høje temperaturer i den resterende del af måneden, så er rekorden altså inden for rækkevidde.

Den anden varmeste maj var i 1947 med 13,4 grader. Maj-måned i 1993 og 2016 indeholdt en gennemsnitstemperatur på 12,9 grader og indtager anden- og tredjepladsen over de varmeste maj’er. Og det er altså det samme som denne måned ind til nu har indeholdt.