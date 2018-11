Den australiske sydøst-kyst er onsdag og torsdag ramt af en støvstorm, der spreder sig over 500 kilometer.

Samtidig er landet ramt af en ekstrem tørke, der allerede har haft store konsekvenser.

Australien er et land fyldt med ekstremer, der slår de fleste andre steder på jordkloden.

Arealerne er større, dyrene er vildere og vejret er mere ekstremt.

En vej ved byen West Broken Hill er dækket af støv. Sigtbarheden er meget lav på grund af de voldsomme vejrforhold

Tourists take photographs against the backdrop of the Sydney Harbour Bridge and the Sydney Opera House as a dust storm descends on Sydney, Australia, 22 November 2018. A dust storm that has swept across drought-stricken parts of New South Wales has shrouded Sydney's landmarks and sparked an air quality warning from the State Government.

Det sidste mærker borgerne i Australiens mest folkerige delstat til fulde i disse dage.

En storm har dækket flere byer i delstaten New South Wales med støv, som stormen har trukket med sig på sin vej ud mod kysten.

På den baggrund har myndighederne i landets største by, Sydney, torsdag udsendt et sundhedsvarsel til befolkningen på grund af mængden af partiklerne i luften, skriver CNN.

Advarslen gælder særligt ældre, børn og folk med luftvejsproblemer.

This is incredible. A potent dust storm has darkened the skies around Wilcannia and Broken Hill in rural New South Wales. A wall of dust is currently bearing down on Sydney and Canberra, with warnings issued for asthmatics. Be careful out there. pic.twitter.com/Rzm6epwAx4 — Nine.com.au (@Ninecomau) November 21, 2018

De opfordres alle til at blive indendøre, så længe støv-stormen gør luften til en potentiel sundhedsrisiko.

Stormen er udløst af et lavtryk, der har sendt stærke vinde fra nordvest henover de ekstremt tørre sletter i retning mod det sydøstlige Australien, hvor byerne Sydney, Canberra og Melbourne er placeret.

Delstaten New South Wales har i flere måneder været ramt af historisk voldsom tørke, som har gjort jorden tør og efterladt masser af støvpartikler, som de kraftige vinde har samlet op og taget med på deres vej.

I september oplevede delstaten, der er den mest folkerige i Australien, den tørreste måned i mere end 100 år. Det har haft store konsekvenser for særligt landbruget på grund af manglende nedbør, der har efterladt marker som golde sletter.