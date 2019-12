I ugevis har australske brandmænd kæmpet en ulige kamp mod altødelæggende skovbrande - down under.

Men der er ingen udsigt til, at de kan holde fri. Tværtimod.

Med forvarsel om temperaturer op mod 43 grader i dele af New South Wales mandag, kan brandmændene stå overfor en af de hårdeste dage hidtil.

Det skriver det australske medie news.com.

Brandmænd kæmper mod ilden omkring Sydney. Foto: SAEED KHAN

Sydney ligger i New South Wales på den australske østkyst.

I Australiens største by har røgen de seneste uger ligget som en dyne, og udendørsaktiviteter bliver aflyst på stribe på grund af den sundhedsskadelige luft.

Sent mandag forventes Sydney igen at være indhyllet i en dis af røg.

Men tirsdag ser kun ud til at blive endnu værre, forudser de australske meteorologer, og meddeler, at 2019 står til at tage rekorden som det varmeste og tørreste år i Australiens historie.

Søndag kæmpede en brandmænd med at inddæmme brandene i New South Wales. Foto: JEREMY PIPER

Lige nu hærger næsten 100 brande delstaten New South Wales, hvor over 680 hjem er blevet ødelagt. Mindst fire personer er omkommet.

Allerede i fredags meddelte brandmyndighederne:

»De her brande vil det tage lang tid at slukke - og kun når vi får godt med regn.«

En australsk klimarapport, der blev offentliggjort i denne uge, advarer om, at sommermånederne - der i Australien varer fra december til februar - kan bringe ‘en forfærdelig trio af hedebølger, tørke og bushbrande’ med sig.