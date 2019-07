En 14-dages ferie fik noget af en brat afslutning for Annette Kuhr og hendes mand, da en skypumpe skabte kaos og panik på middelhavsøen Korsika.

»Vejret var ekstremt voldsomt, og folk kom bare løbende. Alle var meget skræmte.«

Sådan fortæller 54-årige Annette Kuhr om oplevelsen som følge af den voldsomme skypumpe, som mandag ramte byen Bastia på Korsika.

Mandag var også sidste dag, Annette og hendes mand havde af deres ferie. Derfor skulle dagen også bruges på shopping og afslapning, inden hjemrejsen til Danmark.

Annette og hendes mand fik sig noget af en forskrækkelse efter deres ferie på Korsika. Privatfoto

Men da de kørte fra deres hotel i bjergene og ned til byen, gik det hurtigt op for dem, at sådan skulle det ikke gå.

»Stort set alle butikker var lukket, og det undrede os meget. Da vi spurgte hvorfor, fik vi at vide, at uvejret var på vej. Vi gik tilbage mod vores bil, som holdte i en p-kælder, men pludselig begyndte det bare at vælte ned,« forklarer Annette Kuhr, der sammen med sin mand søgte ly bag en port.

»Men vinden var så kraftig og susede gennem porten, så vi fandt en opgang ved siden af. Ikke længe efter begyndte vandet at fosse ind, mens brandbiler og ambulancer kørte forbi opgangen med udrykning.«

Efter halvanden times ophold i lejlighedsopgangen trodsede Annette og hendes mand uvejret og bevægede sig hen til p-kælderen. Og da de første fik bilen ud at køre, begyndte kaoset for alvor at gå op for dem.

I halvanden time sad Annette Kuhr i denne lejlighedsopgang, mens uvejret lagde an. Privatfoto

»Først og fremmest sad vi fast i en kø, som vel var et par kilometer lang. Problemet var, at vi skulle igennem nogle undergrundstunneller, som var fyldt med vand.«

»Derfor holdt bilerne ikke i deres vejbaner og forsøgte at krydse. Og bilerne blev bare flere og flere, vandstanden steg til bildørens åbning, og der var politi og brandbiler til at holde styr på situationen. Der var kaos over alt.«

Og det blev ej bedre, da de på afstand fik øje på den enorme skypumpe.

»Dér var jeg sgu godt bekymret. Skypumpen var godt nok i vandet, men det kunne vi ikke se, fra hvor vi sad. Så vi var jo bange for, om den ville nærme os.«

Skympumpen, som Annette Kuhr så fra bilen. Privatfoto

Det gjorde skypumpen heldigvis ikke, og med hiv, sving og heftige vejrtrækninger ankom Annette Kuhr og hendes mand til deres hotel halvanden time senere, der lå godt 10 kilometer fra p-kælderen.

»Først da vi kom hjem, kunne vi rigtigt samle tankerne, og der kom da også en følelse af forskrækkelse. Jeg tror sgu ikke, jeg nogensinde har oplevet noget lignende.«

Selvom ægteparret kom sikkert hjem til Danmark tirsdag aften, vil Annette Kuhr nok aldrig glemme det, hun oplevede.

»Dén ferie tror jeg nok, at vi vil huske,« griner Annette Kuhr forsigtigt til slut.