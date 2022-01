Skal vi stole på prognoserne? Eller skal vi stole på mavefornemmelse og mange års erfaring?

Det var dilemmaet i Seden Strandby i Odense, hvor en gruppe borgere søndag morgen og formiddag holdt et skarpt øje med, hvordan vandet steg som følge af stormen Malik, der pressede vand fra Kattegat ned i blandt andet Odense Fjord.

»Vi holder øje med de konstruktioner, vi lavede i går (lørdag, red.) for at beskytte os,« lyder det fra Anders Rasmussen, der bor ved Seden Strand.

Han var allerede ved 8.30-tiden nede ved stranden og inspicere vandstanden og vindforholdene sammen med en nabo.

Ifølge prognoserne så det nemlig umiddelbart ikke så slemt ud som først ventet. Men når han kiggede på de tre målere, der er placeret i Odense Fjord, så var billedet noget mere mudret.

Nu afventer beboerne i Seden Strandby, hvordan vandet arter sig.

»Vi er stadig truet af vand, da vi ikke ved, hvor højt det vil stige,« siger Anders Rasmussen.

Mange borgere var mødt op lørdag eftermiddag for at sikre området mod det truende vand.

Sandsække blev fyldt og kørt ud, pumper blev rigget til, og to læssemaskiner knoklede med at lave en jordvold for at holde vandet for døren.

»Vi har garderet os så godt, som vi kunne.«

Tilbage er der nu kun at afvente for Anders Rasmussen og hans naboer i Seden Strandby.

»Det er jo psykisk meget belastede for den familie, hvor det løber ind.«

Ét af de huse, der først bliver ramt, når vandstanden stiger, er hos Benny Clausen, som ved et tidligere varsel om forhøjet vandstand fortalte til B.T., hvordan det påvirker ham, når der er vand på vej.

»Når der er varsel om nordvestenvind, så sover jeg meget uroligt,« fortalte han dengang.

»Vi bruger meget tid på det, og det giver mange spekulationer. Jeg holder øje nat og dag.«

Ifølge Odense Kommune, så forventes vandstanden at toppe af to omgange. Første gang søndag formiddag og igen ved 21-tiden søndag aften.