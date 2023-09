Tæt tåge har sandsynligvis været årsag til, at et ægtepar på køretur natten til mandag endte i et alvorligt uheld.

Sådan oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

»De overser formentlig en rundkørsel på grund af vejret og har derfor betragteligt med fart på,« siger vagtchef Emil Grønning:

»De kører i stedet hen over rundkørslen, og det får så bilen til at vælte. Og så er de endt på taget.«

Anmeldelsen om uheldet kom kl. 00.05 – fra Skovvejen ved Jyderup.

Ifølge politiets oplysninger har ægteparret fået flere skader.

Den ene har brækkede kraveben og ribben. Den anden skal have nærmere undersøgelser for rygskader.

Der er ingen tegn på, at der har været tale om spirituskørsel, oplyser vagtchef Emil Grønning. Der er simpelthen efter alt at dømme tale om, at vejret har skabt ekstremt dårlig sigtbarhed.

Han fortæller videre, at der mandag morgen stadig er tåget i politikredsen, eksempelvis lige uden for vinduerne på politistationen i Roskilde.

DMI har også varslet om risiko for tåge flere steder i landet.

Det har fået flere politikredse til at advare om forholdene.

Fra Københavns Politi lyder det:

»På baggrund af varsel fra DMI om tæt tåge med sigtbarhed nogen steder på under 100 meter, opfordres der til, at trafikanter mandag morgen kører hjemmefra i god tid og tilpasser hastighed og lygteføring til vejret.«

Fra Bornmholms Politi lyder det:

»Der kan forekomme lokal tåge i morgentimerne, så kør efter forholdene og hold afstand. Rigtig god mandag.«