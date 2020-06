Det ligner et længe ventet gennembrud, da en tysk pædofil sidste uge blev mistænkt for drab på Madeleine McCann.

Men i landet, hvor den tre-årige pige forsvandt under en ferie, arbejder politiet stadig med en helt anden teori.

Ifølge Hans Christian Wolters, som er statsanklager i sagen, tror det portugisiske politi stadig, at Madeleines forældre Gerry og Kate McCann stod bag datterens forsvinden - og slog hende ihjel.

»Min opfattelse er, at de portugisiske efterforskere stadig tror, Madeleines forældre står bag hendes forsvinden,« fortæller Wolters i et interview med The Telegraph.

Christian B er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann, som var tre år, da hun forsvandt i 2007. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere Christian B er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann, som var tre år, da hun forsvandt i 2007. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Her afsløres det også, at samarbejdet mellem det tyske og portugisiske politi ikke er gnidningsfrit.

For at sige det pænt.

»At arbejde sammen med myndighederne i det sydlige Europa er typisk mere tidskrævende. De er er lang tid om alt. Fransk og britisk politi er hurtigere. Vi er i løbende kontakt med vores portugisiske kolleger, men alt er mere omstændigt,« siger Hans Christian Wolters til The Telegraph.

Som statsanklager i den nordtyske stat Braunschweig var det ham, som sidste uge annoncerede, at en 43-årig tysk pædofil ved navn Christian B nu er hovedmistænkt i Madeleine-sagen. Den mistænkte er tidligere dømt for seksuelle overgreb, inklusive voldtægt og overgreb mod børn.

Politibillede af den tyske mand, som er mistænkt for at have dræbt Madeleine McCann. Foto: Politifoto Vis mere Politibillede af den tyske mand, som er mistænkt for at have dræbt Madeleine McCann. Foto: Politifoto

Hans Christian Wolters tilføjede ved den lejlighed, at politiet nu har brug for hjælp til at lokalisere, hvor den nye hovedmistænkte i sagen har opholdt sig.

Men en højtstående kilde i det portugisiske politi fortæller til The Telegraph, at der stadig ikke er gennemført ransagninger af den mistænktes tidligere boliger i Portugal.

Det sker først, når tysk politi kræver det, lyder forklaringen.

Den britiske pige Madeleine McCann forsvandt fra sin families ferielejlighed i den portugisiske landsby Praia da Luz i maj 2007, mens hendes forældre spiste middag på en nærliggende restaurant. Det skete få dage før hendes fireårs fødselsdag.

Hans Christian Wolters er ret sikker på, at den lille pige blev slået ihjel af den tyske pædofildømte, som i øjeblikket afsoner en fængselsdom for smugling af narkotika og nu også kædes sammen med en uopklaret mordsag fra Belgien, hvor en 16-årig pige blev fundet død og lemlæstet i 1996.

»Vi har ingen beviser på, at han holdt Madeleine fanget i et stykke tid. Jeg tror personligt, at hun blev dræbt kort efter sin forsvinden,« siger Hans Christian Wolters.

Portugisisk politi har tidligere fået massiv kritik for efterforskningen af den meget omtalte sag. I 10 måneder var Madeleines forældre officielt mistænkt for at stå bag deres lille datters forsvinden.

Den nye hovedmistænkte, Christian B, nægter at udtale sig om Madeleine McCann-sagen.