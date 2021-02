Bedst som Kong Vinter havde fået sit tag i Danmark, lader han til at være forduftet igen.

I hvert fald for en stund – for mens sidste uge bød på kælketure og skøjteløb, så har fredag og lørdag budt på markant lunere temperaturer.

Flere steder i landet har der været omkring 10–12 grader, og det ser ud til at blive endnu varmere. Det fortæller vagtchef hos DMI Frank Nielsen.

»Vi forventer, at søndag kommer til at minde meget om i dag. Men nok alligevel en tand varmere, for i morgen eftermiddag kan vi komme op på 14 grader i Sønderjylland og i det jyske, og på Fyn vil der flere steder være omkring 12–13 og 10–11 grader på Sjælland,« fortæller han.

Det skyldes, at den polarluft, der hang over Danmark i sidste uge, nu er aflyst af langt varmere luft syd fra.

»Det kan næsten ikke blive mere forskelligt,« fortæller Frank Nielsen.

Præcist hvor varmt det bliver i morgen og de næste dage, kommer til at afhænge meget af, hvor meget solen får lov at trænge igennem.

Derudover vil der være store forskelle på temperaturerne, alt efter om man befinder sig tæt på kysten.

Der bliver rig mulighed for at gå tur i det gode vejr de næste dage. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»De her mange kolde dage, vi har haft, har gjort, at vandet omkring Danmark nogle steder ligger omkring frysepunktet, og når så vinden fra det varme syd prøver at kommer herop, bliver det kølet gevaldigt, så derfor er der meget stor forskel på, om man opholder sig ved en kyst eller inde på land,« siger han.

Ser man eksempelvis på området omkring Køge Bugt, kan de kun se frem til omkring fem–seks grader.

Ifølge Frank Nielsen og DMIs målinger skal vi hen på slutningen af næste uge, før vi igen vil opleve et fald i temperaturen. Og det er faktisk en smule usædvanligt for årstiden med så lune temperaturer. Den højeste temperatur målt i februar er 15,8 grader.

Frank Nielsen vil dog ikke anbefale, at man lægger vintertøjet alt for langt væk, for det tidlige forår kan være lumsk, og derfor kan vejrsituationen hurtigt vende igen.