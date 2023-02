Lyt til artiklen

Tirsdag morgen ligger tågen tæt over store dele af det nordlige og nordvestlige Jylland.

DMI varsler risiko for tæt tåge eller rimtåge i dele af Nordjylland.

»Det er tåget rigtig mange steder. I Aalborg Lufthavn har de meldt om tæt tåge hele natten, og det er især i Limfjordsområdet, at den er den er tætte ærtesuppe, men det kan altså også sagtens være tåget mange andre steder i landet.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, tidligt tirsdag morgen.

Nærmere bestemt gælder varslet for et område fra og med Holstebro, Viborg og Mariagerfjord kommuner og nordpå. Her lyder varslet på 'tæt tåge eller rimtåge med sigtbarhed under 100 meter.

Vendsyssel er dog undtaget for varslet.

Det er ifølge meteorologen kombinationen af en klar aften og rolige vindforhold, der har fået temperaturen til at falde. Dermed stiger risikoen for tågedannelse.

»Vi har haft en kold og stillestående nat, så man skal passe på, hvis man skal ud at køre. Også hvis man kører i et område uden tåge, så kan man pludselig køre ind i en mur af tåge – eksempelvis ved vandområder,« forklarer hun.

Varslet gælder indtil klokken ni, og indtil da følger DMI situationen nøje.

Trine Pedersen tilføjer, at varslet sandsynligvis bliver udvidet i løbet af morgentimerne og kommer til at gælde store dele af landet.

Derudover advarer både DMI og Vejdirektoratet om, at der er risiko for sne- og isglatte veje flere steder.

»Der har været nattefrost de fleste steder, og der er rim på vejene. Derfor kan det også være glat,« siger Trine Pedersen.