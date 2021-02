Kør forsigtigt og tag den med ro, hvis du skal ud at køre mandag morgen.

Det kan nemlig være både glat og tåget mange steder.

Både politi, DMI og Vejdirektoratet melder i de tidlige morgentimer om glatte veje og tåge mange steder.

Fra morgenstunden hænger tæt rimtåge nemlig over store dele af landet.

DMI varsel om tæt rimtåge : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Ieq6BEbQSd — DMI (@dmidk) February 1, 2021

»I løbet af natten har vi haft udbredt rimtåge i den sydlige del af landet, og fra morgenstunden er det stadig tåget især i Jylland og på Fyn,« fortæller vagthavende meteorolog fra DMI, Dan Nilsvall, som advarer om, at tågen på Sjælland har »sat sig på overfladen, så der er risiko for, at vejene er ret glatte.«

»Så der er al mulig grund til at tage det roligt. Kør afsted i god tid,« siger han.

Tågen forsvinder først i løbet af formiddagen og bliver gradvist mere og mere lokal.

Også Vejdirektoratet melder om rimtåge i store dele af Vest-, Midt-, Øst- og Syd- og Sønderjylland samt Fyn og Sjælland.

Der saltes på vejene i hele Syd- og Sønderjyllands politikreds, og vi får meldinger om "sort is" flere steder. Kør forsigtigt derude. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 31, 2021

Derudover advarer Vejdirektoratet om risiko for sne- og isglatte veje over det meste af landet.

Politi i Syd- og Sønderjylland skriver på Twitter, at der er »sort is« mange steder i politikredsen.

Bilisterne opfordres derfor til at køre forsigtigt.