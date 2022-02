Tidligere forlød det, at der fredag vil være risiko for vindstød af stormstyrke.

Det varsel er nu blevet skuret op – og DMI advarer nu om 'farligt vejr' med risiko for vindstød af orkanstyrke.

Det oplyser DMI på sin hjemmeside.

Det kan godt være, det allerede nu blæser og rusker godt derude, men i morgen bliver det endnu vildere, når et stormlavtryk – der har fået navnet Nora – passerer landet fredag:

»Lige nu er det særligt fredag aften og natten til lørdag, som kan blive en barsk omgang,« lyder det fra meteorologerne Frank Nielsen og Anesten Devasakayam på DMIs hjemmeside.

Det meteorologiske institut forventer især storm over den sydlige og sydvestlige del af landet – og på Bornholm.

»Vinden vil komme fra sydvest og vest med middelvind på 20 til 27 m/s og med vindstød af orkanstyrke 32 og 37 m/s,« lyder det i det seneste varsel, der er gældende fra fredag klokken 18 til lørdag morgen mellem klokken 04 og 06.

»Det er en hurtig storm,« lyder det fra vagthavende meteorolog Frank Nielsen.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/eg9mVpKo80 — DMI (@dmidk) February 17, 2022

Det betyder, at de kraftigste vinde – de steder hvor de rammer – forventes at stå på mellem tre og seks timer.

Da DMI udsendte det oprindelige varsel om risiko for vindstød af stormstyrke onsdag aften, hørte varslet til i kategorien, der hedder 'Kategori 1: Voldsomt vejr'.

Men for visse dele af landet er det nu blevet skruet op til at være: 'Kategori 2: Farligt vejr' som følge af, at man nu risikerer vindstød af orkanstyrke.

»Vindstød af orkanstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik,« lyder det i varslet.

DMI oplyser dog også, at det endnu er usikkert, hvilken bane stormvejret præcist tager hen over landet fredag, da Nora endnu er ved at udvikle sig.

Har du billeder eller video af stormvejret? Så kan du sende det til os i en mail til 1929@bt.dk.

Derudover varsler DMI også om risiko for forhøjet vandstand for Vadehavet torsdag. Det forventes, at vandstanden i løbet af eftermiddagen kan stige til mellem 2,4 og 2,7 meter over normalen.

Forhøjet vandstand er også noget, man holder øje med fredag i forbindelse med stormvejrets udvikling.