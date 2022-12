Lyt til artiklen

Det er koldt og glat i disse dage.

Og DMI advarer nu om flere forhold, som kan gøre det vanskeligt at bevæge sig ud.

For i en varsel skriver DMI, at der fra i nat forventes risiko for snefald, der lokalt kan gå over i let isslag.

Isslag medfører risiko for et stort antal uheld med personskade til følge. Færdsel, kørende såvel som gående, er forbundet med stor risiko for skade, skriver DMI.

Samtidig vil der i store dele af Jylland være risiko for rimtåge.

Risikoen gælder cirka fra Mariagerfjord og ned til den tyske grænse.

Den tætte rimtåge vil give en sigtbarhed til ned under 100 meter.

Tæt rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Derfor kan det være en god idé at være ekstra opmærksom og overveje, om man skal udenfor.