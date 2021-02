Der er risiko for både snestorm og for kraftigt snefald i dele af landet i disse timer.

Særligt hvis du bor på Bornholm eller i Trekantsområdet.

For netop de to områder har Danmarks Meteorologiske Institut udsendt et varsel om 'farligt vejr', da der på Bornholm frem til midnat er risiko for reel snestorm, mens der i Trekantsområdet frem til klokken 09 onsdag morgen kan falde meget sne.

Ifølge DMI er kriteriet for en snestorm, at der er faldet mere end ti centimeter sne på seks timer, mens vinden blæser mere end ti meter i sekundet.

Kriteriet for kraftigt sne lyder, at der skal falde mere end 15 centimeter på seks timer.

»På Bornholm forventes mellem fem og 30 centimeter sne i varslingsperioden, samt vind fra nordøst på mere end ti meter i sekundet,« oplyser vagthavende meteorolog Mette Tilgaard Zhang på DMI's hjemmeside

Hun forklarer dog, at snemængderne kan variere meget fra sted til sted, ligesom der er risiko for snefygning.

»Snebyger strømmer fra Kattegat ind over Trekantsområdet, og der forventes mellem fem og 20 centimeter i varslingsperioden. Ligesom på Bornholm varierer snemængderne meget fra sted til sted,« forklarer hun.

Årsagen til snevejret skyldes, at der strømmer meget kold luft ned over Danmark, som for tiden ligger mellem et lavtryk over Polen og et højtryk over Skandinavien.

»Især over Østersøen og Kattegat dannes der snebyger, der ligger som perler på en snor og rammer de østvendte kyster,« oplyser Mette Tilgaard Zhang på DMI's hjemmeside og fortsætter:

»Lavtrykket vil fra sent onsdag og i løbet af torsdagen fjerne sig mod øst. Det er den langsomme bevægelse af lavtrykket, der giver en usædvanlig langvarig periode med blæst og snebyger.«