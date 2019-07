Det kan blive både en meget mørk og særdeles regnvåd eftermiddag og aften for den ene halvdel af landet, hvor der advares om skybrud.

Netop nu er de første intensive byger begyndt at samle sig i det vestlige Jylland og male himlen mørk.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Thyge Rasmussen:

»Der er så små begyndt at intensiveres nogle byger derovre i øjeblikket, så nu begynder det så småt at vise sig,« forklarer han.

Allerede fra morgenstunden fredag udsendte DMI et varsel, hvor man advarede om voldsomt vejr i særligt den sydlige og vestlige del af Jylland.

Her forventes det, at der både kan ramme skybrud og tordenvejr.

Fredag eftermiddag har man valgt at udvide området, hvor der er risiko for det, som DMI betegner som 'voldsomt vejr' - hvilket på vejrinstitutets kort er markeret med gult.

»Det er ikke alle steder inden for det gule område, der får noget. Det er bare der, hvor der er størst risiko for, at det kan ske,« forklarer Thyge Rasmussen.

De første intensive byger er begyndt at samle sig lige øst for Esbjerg.

»Der begynder at være nogle ret heftige byger lige nu,« fortæller meteorologen.

Første sommerdag i juli kan komme i weekenden

Lige nu gælder DMIs varsel fra klokken 13 til klokken 21 fredag aften.

Omvendt ser det ud til, at det holder helt tørt øst på Storebælt, så folk kan gå tørskoet på weekend.

»Det skulle der være rigtig gode muligheder for,« griner Thyge Rasmussen.

Når vi kommer om på den anden side af uvejret, som altså primært ser ud til at ramme Jylland, Fyn og Langeland, går vi en solskinstung weekend i møde.

»Det ser ganske fint ud med en hel del solskin. Der kan stadig godt komme nogle byger her og der lørdag og søndag, men ikke i samme omfang som det, vi ser i dag,« forklarer meteorologen og fortsætter:

»Det er solen, der ser ud til at dominere, og hvis vi er heldige, så ser det ud til, at vi kan nå både 25 grader lørdag og søndag. Og det betyder, at vi kan få julis første sommerdag i år.«