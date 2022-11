Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan være en god idé at holde lidt ekstra fat i hat og briller denne fredag.

Særligt hvis du befinder dig i et område af landet, hvor der advares om risiko for vindstød af stormstyrke.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Helt konkret er det især langs den jyske vestkyst, der er risiko for stormende kuling med vindstød stormstyrke – lokalt af stærk storm.

»Stedvis kan der en overgang forekomme vindstød op mellem cirka 28 og 32 meter i sekundet, især på strækningen mellem Blåvandshuk og Hanstholm,« forklarer den vagthavende meteorolog Martin Lindberg i en beskrivelse af den risikomelding, vejrinstituttet har sendt ud.

»Prognosen er endnu noget usikker, og modelkørslerne er ikke helt enige om udviklingen. Vi holder øje med udviklingen og opdaterer muligvis til et varsel senere.«

I øjeblikket er risikomeldingen gældende fra klokken 09 til 17 for Vestkysten fra Ringkøbing-Skjern og nedefter, mens det for området fra Holstebro og opover er gældende fra klokken 16 til 23.

Ifølge DMI opstår blæsevejret i forbindelse med en frontzone, der torsdag lå næsten stille vest for Jylland.

I løbet af natten til fredag udvikles 'et relativt hidsigt lavtryk' i frontzonen, som i løbet af dagen bevæger sig mod nordøst, hvilket tager det op langs Vestkysten og over Skagerrak mod Norge.

»Vindstød af stormstyrke kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre for togstrækninger. Stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik,« lyder det i risikomeldingen fra DMI.