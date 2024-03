»Vi følger situationen.«

Det ser ud til, at denne lørdag kan blive ganske lun. Men. Der er også risiko for, at dagen kan byde på hidsige byger, skybrud og torden.

Af den grund har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udsendt en såkaldt risikomelding om netop det.

Meldingen er umiddelbart gældende fra i aften omkring klokken 20 – og frem til søndag klokken 09.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/01tsT1XRgc — DMI (@dmidk) March 30, 2024

»Der er risiko for tordenbyger og lokale skybrud. Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter,« lyder det fra DMI.

Risikoen er størst i Jylland og på det vestlige Fyn.

Af den grund er det de to dele af landet, der er omfattet af risikomeldingen.

Der er dog endnu tvivl om, hvorvidt det vil udvikle sig til lokale skybrud.

»Enkelte prognoser indikerer, at bygerne kan blive kraftige og med torden. Bygerne kan på kort tid kaste en del nedbør af sig, og der kan være store lokale forskelle i nedbøren,« lyder det fra meteorolog Hans Peter Wandler i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

»Der er stor usikkerhed i prognoserne om, hvor der kommer byger, og hvor kraftige de kan blive.«

Forinden lægger lørdagen ud med skyer de fleste steder, ligesom der stedvis kan være dis eller tåge først på dagen.

Samtidig trækker lun luft op over os fra syd. Det kan betyde, at de sydlige egne af landet kan få op til 15 – måske endda 17 – graders varme.

I et opslag på X beskriver DMI det, som at der er risiko for »hidsige byger« fra i aften.

»Vi følger situationen og opdaterer efter behov,« lyder det fra meteorologen i vejrkommentaren.