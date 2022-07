Lyt til artiklen

Risiko for lokale skybrud, kraftig regn og torden.

Det er på menuen, når man ser på dagens vejrkort – men det kan ramme på forskellige tidspunkter, alt efter hvor i landet du bor eller opholder dig.

Sådan lyder det på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Først ser det ud til at kunne ramme i Jylland. Allerede fra morgenstunden.

Senere på dagen vil uvejret trække østpå og også ramme Fyn og Sjælland.

Af den grund har DMI udsendt en såkaldt risikomelding, hvori man advarer om 'risiko for kraftig regn og lokale skybrud'.

I Jylland – hvor alle egne på nær det helt nordvestlige er omfattet – gælder risikomeldingen fra klokken 05 denne morgen og frem til klokken 17.

For Fyn, Sjælland og Lolland-Falster er det gældende fra klokken 16 til klokken 23.

Årsagen til regnen skyldes en koldfront, der natten til mandag har bevæget sig ind over Jylland fra vest, forklarer meteorolog Mette Zhang på DMIs hjemmeside i forbindelse med risikomeldingen:

»Samtidig strømmer meget varm luft op over den østlige del af landet sydfra. Den varme luft har potentiale til at få fronten til at udvikle sig kraftigt – først over Jylland og senere længere mod øst,« lyder det.

I DMIs vejrudsigt for mandagsdøgnet lyder det ifølge meteorolog Erik Hansen derfor, at 'det ender med et brag':

»Det vestlige del af landet får mest skyet vejr med regn og byger, der kan være med torden, og lokalt kan der komme en hel del regn i løbet af dagen,« forklarer han.

Samtidig ser temperaturen i det vestlige af landet ud til at blive omkring de 20 grader.

Mod øst kan den blive noget højere:

»På østsiden af fronten blæser lummervarm luft fra kontinentet op over den østlige del af landet, og på Lolland-Falster og Sydsjælland kan temperaturen komme helt op på 31 grader. Sidst på eftermiddagen og i aften kan der opstå tordenbyger i den varme luft, og det giver lokalt risiko for skybrud,« oplyser Erik Hansen på DMIs hjemmeside.