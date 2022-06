Lyt til artiklen

Der venter os denne mandag nogle byger, som kan blive 'temmelig hidsige'.

Derfor kan det være en god idé at huske både paraply og regntøj – for flere steder i landet er der risiko for lokale skybrud og torden.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Det er et lavtryk, der passerer ned over landet fra nordvest, der kan sende bygerne ned over os.

Særligt om eftermiddagen.

Hvis du bor i den øst- og sydøstligste del af Jylland, på Fyn eller på Sjælland, kan bygerne der blive kraftige og være med torden. Af den grund har DMI udsendt en såkaldt risikomelding om risiko for lokale skybrud og torden i det område.

Risikomeldingen er gældende fra klokken 11 og frem til klokken 18.

»Da prognoserne indikerer, at bygerne kan blive temmelig hidsige, og der samtidig ikke er meget vind, er der risiko for, at der lokalt kan falde mere end 15 millimeter regn på 30 minutter – og dermed opfylde kriteriet for skybrud,« oplyser meteorolog Anja Bodholdt på DMIs hjemmeside.

I løbet af eftermiddagen ser det ud til at klare op igen fra nordvest med både tørvejr og 'god plads til solen'.

Når man ser frem mod resten af ugen, beskriver meteorologen det på følgende måde:

»Efter mandagens byger kommer resten af ugen kommer til at byde på overvejene tørvejr, plads til sol og gradvist stigende temperaturer – ja, selv sankthansaften ser lovende ud.«