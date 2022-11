Lyt til artiklen

En del danskere er søndag morgen vågnet op til drys af hvidt fra oven – men særligt i et området af landet kan snefaldet blive kraftigt.

Samtidig har sneen allerede skabt problemer for bilisterne, og der har natten igennem været flere uheld på vejene.

Sådan lyder meldingen fra både DMI og politiet.

Hvis vi begynder hos DMI, så lyder meldingen fra morgenstunden, at der i øjeblikket ligger et lavtryk sydøst for Sjælland, som sender ret ustabil luft op over os.

»Det betyder, at vi har en del snebyger,« forklarer den vagthavende meteorolog Anna Christiansson.

På radarbillederne lige nu ser det ud til, at der kommer en del sne over Lolland-Falster-området, over Møn og over Sydsjælland.

Der er dog også nogle snebyger over den nordligste del af Fyn og langs østkysten af Jylland – foruden en smule over den nordlige del af Jylland.

»Det ser ud til, at det kommer til at fortsætte med at sne i løbet af landet. Særligt i den sydlige del af Sjælland, ved Lolland-Falster og i Møn-området,« forklarer Anna Christiansson.

Her ses et billede fra Præstø natten til søndag. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her ses et billede fra Præstø natten til søndag. Foto: presse-fotos.dk

Mens der i resten af landet kan komme nogle enkelte snebyger rundt omkring, ser det ud til, at det holder tørt over den vestlige del af Jylland, hvor man også kan få kig til solen.

Der kan også være nogle huller i skydækket over Fyn og over Sjælland.

Det betyder dog ikke, at det får varmen til at stige:

»Temperaturen kommer i dag kun til at lægge mellem frysepunktet og tre graders varme, så det bliver en ekstra kold dag. Det gør også, at en del af den sne, der kommer, bliver liggende,« fortæller meteorologen.

Fordi sneen ser ud til at kunne blive mere kraftig over Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn, har DMI udsendt en såkaldt 'risikomelding', hvori man advarer om, at der i perioder er risiko for, at der kan falde over 15 centimeter sne på seks timer og sammenlagt kan falde op til 20 til 30 centimeter sne fra klokken 02 natten til søndag og frem til klokken 18 søndag eftermiddag.

»Det er svært at sige, om det bliver helt så meget, for modellerne har svinget meget frem og tilbage,« forklarer Anna Christiansson:

»Men det er stadig ikke usandsynligt, at det bliver så meget.«

Snevejret kan få stor betydningen for trafikken denne søndag – og har allerede sat sine spor.

Allerede lørdag aften advarede Syd- og Sønderjyllands Politi om, at der flere steder i landet har været færdselsuheld som følge af det meget glatte føre, og natten til søndag gentager Fyns Politi den melding:

»Vi oplever i øjeblikket flere uheld på vores veje på grund af det aktuelle vejrforhold. Derfor opfordrer vi bilisterne til at køre forsigtigt – sæt farten ned og vær agtpågiven,« lyder det fra vagtchefen på Twitter.

Det kan dog blive nødvendigt at være ekstra opmærksom ude i trafikken noget tid endnu, for snevejret ser ud til at kunne fortsætte.

Det tager muligvis en kort pause i eftermiddags- og aftentimerne, men natten til mandag vil lavtrykket, som på det tidspunkt har rykket sig mere nordpå, ramme en 'ret stor del' af landet med byger:

»Og der kan komme sne til store dele af landet faktisk,« fortæller Anna Christiansson og forklarer, at det i øjeblikket ser ud til, at sne- og sludbygerne kan fortsætte med at falde lidt i løbet af mandagen, før der natten til tirsdag kan blive ændret på det, når der kommer varme op fra sydvest.