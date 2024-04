»Usædvanligt store nedbørsmængder.«

Det er, hvad der kan vente os det kommende døgns tid. Af den grund har Danmarks Meteorologiske Institut udsendt et varsel om kraftig regn.

Det er særligt den sydlige del af landet, der er udsat.

Varslet strækker sig derfor fra det sønderjyske, det midtjyske, hele Fyn og Langeland, hele Sjælland, samt Lolland, Falster og Møn.

DMI varsel om kraftig regn : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/obF1s1U2um — DMI (@dmidk) March 31, 2024

»DMI forventer kraftig regn mellem 30 og 50 millimeter i varslingsperioden,« lyder det med henvisning til, at varslet er sat til at vare fra klokken 20 mandag aften til klokken 20 tirsdag aften.

I varslingsområdet forventes nedbørsmængderne ifølge meteorolog Erik Hansen flere steder at overskride 30 millimeter på 24 timer, mens det lokalt kan komme op på 50 millimeter.

»For foråret er det usædvanligt store nedbørsmængder, og det skyldes et lavtryk over den Engelske Kanal, som bevæger sig mod nord, og mandag eftermiddag og aften sender en tilhørende front med regn og fugtig luft op over Danmark sydfra,« forklarer han i en kommentar til varslet på DMIs hjemmeside.

»Fronten ventes at gå i stå over Danmark og vil kun langsomt svækkes frem mod tirsdag aften eller natten til onsdag,« lyder det videre fra meteorologen.

Når vi kommer frem til tirsdagen, slår vinden om til at komme fra nord og nordøst, mens temperaturen falder til to til seks grader.

I den forbindelse kan nedbøren lokalt gå over i slud, forklarer meteorologen.