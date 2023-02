Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Farligt vejr' er på vej mod Danmark.

Det meddeler Danmarks Meteorologiske Institut, hvor de forventer, at stormen, der er døbt Otto, kan ramme landet med vindstød af orkanstyrke.

Særligt i de nordlige egne af Danmark forventes det, at Otto rammer fredag

I den anledning har Danske Beredskaber torsdag meldt ud, hvordan man forbereder sig bedst muligt på sådan en storm.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/x7Q0H8GCWy — DMI (@dmidk) February 16, 2023

»Fjern løse genstande eller bind dem fast – heriblandt havemøbler, parasoller, markiser, trampoliner, grill, kaninbure, krukker og legetøj. Er det ikke muligt at fjerne dem, bør du binde dem rigtig godt fast,« skriver Danske Beredskaber på sin hjemmeside.

De opfordrer også til, at man lukker alle døre og vinduer i sin bolig.

Hvis man har løse grene liggende haven, så bør man fjerne dem, da de potentielt kan smadre vinduer, lyder det.

Løse tagsten og tagplader skal fastgøres, da de kan være til fare for omgivelserne.

Danske Beredskaber har også en vejledning til, hvordan man kan forberede sig på en stormflod:

»Afblænd ventilationshuller i ydervægge og andre udsatte åbninger. Opbevar dyrebare ejendele i plastbokse og flyt dem væk fra kælderen,« skriver Danske Beredskaber.

De opfordrer til, at man har sandsække klar, og at man skal forsøge at begrænse opstigende kloakvand.

»Følg med i meldinger fra myndigheder – hold øje med vejrudsigten og tjek løbende myndighedernes udmeldinger i pressen, på hjemmesider, via apps og sociale medier,« lyder det til sidst.