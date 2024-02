Selvom temperaturen er kravlet lidt opad, betyder det ikke, at der ikke længere kan være fare på færde ude på de danske veje.

Derudover er der også risiko for, at der kan forekomme lokal snefygning i særligt en del af landet.

Sådan lyder det lørdag eftermiddag fra den vagthavende meteorolog Henning Gisselø i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Det er den frontzone, der bevægede sig op over landet i løbet af fredagen, der endnu giver lidt snedrys i det nordjyske omkring Vendsyssel.

»Og da det stadig blæser, kan der forekomme lokal snefygning,« forklarer meteorologen.

Den øvrige del af landet ligger i øjeblikket i en mildere luftmasse, hvor der kan være spredte regn- eller sludbyger - men plusgraderne gør dog ikke, at man ikke længere behøver at være opmærksom, hvis man skal ud i trafikken.

»Selvom der er positive lufttemperaturer mange steder i landet, ligger der stadig sne mange steder, så der er stadig risiko for glatte veje,« forklarer Henning Gisselø i sin vejrkommentar

På Vejdirektoratets trafikkort kan man ligeledes se, at der i store dele af landet fortsat advares om risiko for sne- og isglatte veje.

Det gør sig blandt andet gældende i store dele af det jyske, i visse områder på Fyn, på en del af Sjælland og på hele Bornholm.

»Selvom snevejret ser ud til at have forladt Danmark, vil der stadig være risiko for glatte veje. Vi opfordrer derfor til, at man kører efter forholdene og holder ekstra afstand til sine medtrafikanter,« lyder det i en kommentar på trafikkortet.