Den kraftigste orkan, som nogensinde er målt i det østlige Atlanterhav, har lige nu kurs mod Azorerne, som ligger i Atlanterhavet ud for Portugal.

Orkanen får nu de danske myndigheder til at advare turister, der enten befinder sig i området, eller som har planer om at sætte kurs mod den populære ferieø.

»Følg de lokale myndigheders anvisninger,« skriver Udenrigsministeriet på Twitter og opfordrer samtidig til, at man henter app’en ‘Rejseklar’, samt tilmelder sig Danskerlisten.

Danskerlisten giver myndighederne mulighed for at kontakte dig, eller sende dig vigtig information om, hvordan du bør forholde dig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, du befinder dig. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om en orkan som den, der lige nu har kurs mod Azorerne.

Portugal/Azorerne: Orkanen Lorenzo kan ramme Azorerne i løbet af den 1. - 2. oktober 2019. Følg de lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret via https://t.co/6svi9tmB3K Husk at hente vores gratis app Rejseklar og at tilmelde dig Danskerlisten. — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) September 30, 2019

Som det ser ud lige nu, vil orkanen passere lige vest for Azorerne tirsdag aften eller onsdag morgen som en kategori 1 orkan.

Det betyder, at der på Azorerne kan komme vindstød på op til 160 kilometer i timen. Samtidig forventer man, at der kan komme 10 meter høje bølger.

Som Lorenzo bevæger sig længere nordpå mister den styrke, men der kan stadig være kraftige vindstød tilbage, når den forventes at passere lige vest for de britiske øer med kurs op mod Island og ind i vestenvindsbæltet.



For et par dage siden fik Lorenzo titlen som kategori 5 orkan, og vindstyrken eskalerede til omkring 257 kilometer i timen. Det er den højeste vindstyrke målt på så nordlige og østlige breddegrader i Atlanterhavet nogensinde.