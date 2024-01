Frosten bider, og det er mange steder iset på selv motorvejene.

E45 i det østjyske er genåbnet, men Vejdirektoratet kæmper med at få fastkørt is væk fra sporene.

Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Trafikcenter sent fredag aften.

»E45 er farbar hele vejen op, men de kører lige nu og fjerner fastkørt is og sne på strækningen mellem Skanderborg og Aarhus. Der ligger nogle store fastkørte stykker is derude, hvor der opstår nogle huller, der giver et meget ubehageligt ryk i bilen,« siger vagthavende.

Med temperaturer helt ned til minus 15 grader natten til lørdag har saltning ikke fuld effekt.

»Salten vil stadig virke, men med nedsat effekt, så man skal altså forvente, at det kan være glat hist og her. Salten har ikke den effekt, man kunne ønske sig, når man kommer ned på de temperaturer. Så jeg håber, folk har i baghovedet, at det godt kan være glat,« lyder det fra vagthavende ved Vejdirektoratet Trafikcenter.

Også E55 på Lolland er åbnet igen.

Dele af E55 har været lukket det meste af fredagen, fordi den var oversvømmet af vand, som begyndte at fryse til is natten til fredag.

Bilister sad fast i deres biler på motorvej E45 i timevis torsdag 4. januar 2024. Fredag er E45 farbar, men Vejdirektoratet kæmper fortsat med at få skrabet fastkørt sne og is af motorvejen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Bilister sad fast i deres biler på motorvej E45 i timevis torsdag 4. januar 2024. Fredag er E45 farbar, men Vejdirektoratet kæmper fortsat med at få skrabet fastkørt sne og is af motorvejen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Den blev åbnet for nogle timer siden, men de har arbejdet dernede her til aften,« siger vagthavende og tilføjer:

»Så overordnet ser det nogenlunde ud efterhånden. Der er stadig iset på vejene, så man skal selvfølgelig køre forsigtigt og efter forholdene, men de værste problemer er efterhånden overstået.«

Følg vejrudviklingen i B.T.s LIVE-blog lige her.