»Det kan godt blive noget sæbe at køre i.«

Det er ikke kun politiet og Vejdirektoratet, der er ude at advare bilisterne denne onsdag morgen.

Også den vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner, råder folk om at være ekstra forsigtige.

»Det er ikke verdens bedste sigtbarhed, så man skal virkelig køre efter forholdene i dag og tage afsted i god tid, hvis man skal ud at køre,« siger hun og tilføjer:

»Jeg er sikker på, at de gør et bravt stykke arbejde med at plove og salte, der hvor det er nødvendigt, men det kan gøre være svært, når det går over i slud. Så det kan godt blive noget sæbe at køre i, især i de sydlige egne.«

Årsagen til advarslerne og opfordringerne skal findes i det vejr, der lige nu ligger over os eller er på vej mod os.

Flere steder i landet er der allerede faldet sne, og resten af landet står til at få det – eller få slud – senere.

»Vi opfordrer her til morgen til at køre hjemmefra i god tid, der er faldet sne, som fyger på kørebanerne,« lyder det eksempelvis fra Midt- og Vestsjællands Politi på det sociale medie X:

»Vi forventer at det kan / vil give flere problem i morgentrafikken. Giv plads, husk at tænde baglygter, kør efter forholdene og udvis tålmodighed.«

Også radiokanalen DR P4 Trafik København & Sjælland gør opmærksom på udfordringerne:

»En stor del af Sjælland og Sydhavsøerne har fået og får stadig sne. Der er mange sne- og isglatte veje, og det fyger mange steder. Vær opmærksom på de mindre veje. Der kan ligge snedriver, som spærrer for trafikken. Kør hjemmefra i god tid,« lyder det fra kanalen på X.

Tidligt onsdag morgen forklarer Mette Wagner, at der lige nu ligger et lavtryksområde over Nordtyskland, og med den er der en tilhørende front, som bevæger sig langsomt mod nord.

»I forbindelse med den ligger der slud og sne over den centrale og sydlige del af landet,« siger hun.

»Det er ikke rigtig kommet til københavnsområdet endnu, og det er heller ikke kommet til det nordlige og vestlige Jylland, men det kommer her i løbet af formiddagen.«

Dog falder det nok primært som slud, når det når frem til hovedstadsområdet.

»Det vil stå på hele dagen. Men ud på eftermiddagen kan det over de sydlige egne slå over i regn, og det kan føre til noget varmetilførsel, så det bliver diset og tåget. Så det bliver en rigtig våd og grå dag over de sydlige egne,« forklarer Mette Wagner.

Temperaturmæssigt kommer vi onsdag til at ligge mellem frysepunktet og to graders varme de fleste steder, mens det om natten kan blive minus to grader og op til frysepunktet.

»Det er virkelig et sammensurium af forskellige vejrtyper i dag,« som Mette Wagner opsummerer situationen.