DMI har tirsdag eftermiddag udsendt varsel om skybrud. Varslet gælder for adskillige steder i landet.

Nu skal du holde tungen lige i munden, for hvis du bor et af følgende steder, så er der risiko for, at du kan komme til at opleve et skybrud i løbet af tirsdagen:

'Fyn, Østjylland, Billund, Midtjylland, Himmerland, Storaalborg, Lolland, Kalundborg, Slagelse, Vejen, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.'

Ifølge DMI kan disse steder i tidsrummet tirsdag kl. 15.20 til tirsdag kl. 22.00 blive udsat for det, der i fagtermer forstås som mellem 15 og 25 mm regn på blot 30 minutter, altså et skybrud.

I varslet skriver DMI, at et skybrud kan medføre en række farlige situationer:

'Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.'

Allerede mandag meldte DMI om, at dele af landet tirsdag kan blive ramt af regn – og natten mellem tirsdag og onsdag kan Bornholm komme til at få op til 30 mm.

DMIs varsel er det, der hedder Blå, som betyder 'Risiko for voldsomt vejr'.

Kortet herunder viser de steder i landet, hvor der er risiko for skybrud.